El Mundial sub-20 está al rojo vivo: Argentina derrotó a México y se instaló en la ronda de los cuatro mejores. Sin mayores problemas, el elenco albiceleste consiguió el triunfo 2-0 en el Estadio Nacional.

Una victoria trasandina que dejó fuera de la competencia planetaria a uno de los favoritos a obtener la corona, lo que fue festejado a concho por el equipo de Diego Placente.

¿Cómo lo celebró Argentina? Con una picante burla hacia el rival de turno: al ritmo de la música de El Chavo del 8. Así fue revelado por la prensa a través de diversos videos en redes sociales.

Luego de salir de camarines, el plantel albiceleste dejó las inmediaciones del estadio con la particular melodía del programa de TV. Una evidente mofa tras lograr boletos a las semifinales.

Un pequeño momento de distensión que no fue recibido de buena manera por todos. A través de X, los comentarios evidenciaron la molestia de algunos hinchas, mientras otros se lo tomaron con humor.

¿Folklore o fuera de lugar? Lo cierto es que Argentina está entre los cuatro candidatos a tocar la gloria: espera por Colombia. Dicha definición se disputará en Rancagua.

Argentina dejó fuera del Mundial sub-20 a México. (Créditos: Photosport)

La burla de Argentina a México en el Mundial sub-20