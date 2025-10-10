Este jueves 9 de octubre se completó el cuadro del Mundial Sub 20 Chile 2025, teniendo a Marruecos y Estados Unidos como los últimos países clasificados. Sin embargo, uno de los duelos más atractivos de la fase de ocho mejores lo animarán Argentina y México.

La escuadra “Azteca” llegó a estas instancias siendo una de las grandes revelaciones del certamen, saliendo airoso tras quedarse con el segundo puesto del denominado “Grupo de la Muerte” frente a poderosas selecciones como Brasil y España.

Luego en los octavos de final, el equipo de Eduardo Arce confirmó su favoritismo aplastando al local Chile, venciendo a La Roja por un contundente 4 a 1 en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

En tanto, la Albiceleste terminó como líder de su grupo con puntaje perfecto, venciendo a sus pares de Cuba, Australia y luego a Italia. Para meterse dentro de los ocho mejores, aplastó a Nigeria goleándolos por 4 a 0.

¿Quién transmite EN VIVO y Gratis el partido de México vs. Argentina?

El partido de la Selección de México frente a Argentina por los cuartos de final del Mundial Sub 20 se podrá ver de forma 100% gratuita a través de las pantallas de Chilevisión. Además, para verlo de forma online también sin costo, se podrá hacer mediante la web de Chilevisión.cl.

Otra alternativa para disfrutar de este compromiso es verlo a través de DirecTV mediante suscripción de pago, así como también mediante la APP de DGO en sus diferentes plataformas.

¿Cuándo se enfrentan México vs. Argentina por los cuartos de final del Mundial Sub 20?

El partido de México vs. Argentina en la fase de ocho mejores del Mundial Sub 20 Chile 2025, se jugará este sábado 11 de octubre desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.