Este jueves concluyeron los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025 y se terminó de conocer a los ocho clasificados para la siguiente ronda, donde el último en avanzar fue Marruecos.

La selección africana se impuso por 2-1 a Corea del Sur en Rancagua, con un autogo de Shin Min-ha (5′) y luego un tanto de Yassir Zabiri (58′). El descuento para los asiáticos fue con un penal de Kim Tae-won (90+6′).

Ahora los Leones del Atlas se enfrentarán en cuartos de final con Estados Unidos, que en el primer turno de la jornada eliminó a Italia con un marcador de 3-0 en el estadio El Teniente.

Las otras llaves quedaron compuestas de la siguiente forma: España enfrentará a Colombia; México que viene de golear a Chile ahora se medirá con Argentina; y Noruega se verá las caras con Francia que eliminó a uno de los favoritos, Japón.

En esta ronda hay cuatro equipos americanos -dos de Sudamérica-, tres europeos y un africano.

Los duelos por los cuartos de final del Mundial Sub 20 se disputarán en doble jornada este fin de semana, con un partido en cada sede: Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.

Marruecos se transformó en el último clasificado a los cuartos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

El cuadro de cuartos de final del Mundial Sub 20

LADO IZQUIERDO DEL CUADRO

Sábado 11 de octubre: España vs Colombia – 17:00 hrs. – Fiscal de Talca

Sábado 11 de octubre: México vs Argentina – 20:00 hrs. – Estadio Nacional

LADO DERECHO DEL CUADRO

Domingo 12 de octubre: Estados Unidos vs Marruecos – 17:00 hrs. – El Teniente

Domingo 12 de octubre: Noruega vs Francia – 20:00 hrs. – Estadio Elías Figueroa