La Selección Chilena Sub 20 está concentrada en la Región de Valparaíso a la espera de lo que suceda esta noche por los octavos de final de la cita mundialista, en donde tendrán que enfrentar a un México plagado de figuras.

No hay mucha confianza en el ambiente con La Roja, posiblemente por lo mostrado en la fase de grupos que fue paupérrimo: le ganó a Nueva Zelanda en el debut, pero luego cosechó derrotas ante Japón y Egipto dejando mucho que desear en el juego.

Uno que exculpa a Nicolás Córdova y responsabiliza en un 100% a los jugadores fue Leonardo ‘Pollo’ Véliz, histórico ex jugador del fútbol chileno y mundialista con La Roja en Alemania 1974 quien las emprendió en contra de los jugadores.

Pollo Véliz se fue en picada contra el plantel chileno. | Foto: Photosport

“El problema es estructural. Córdova recibe un producto deficiente. Si estos jugadores no juegan en sus equipos es por algo, algunos solo aparecen para cumplir con la norma, pero vienen con deficiencias”, dijo en diálogo con El Mercurio.

En esa línea, agrega diciendo que “Por eso defiendo a Córdova. Hay quienes dicen ‘cómo no puso a jugadores mejores’, pero es lo que hay. No hay un talentoso, no tiene un Mora (Gilberto) como México, o para qué decir de Argentina, no cuenta con un Gorosito (Dylan), un Soler (Julio), un Subiabre (Ian)…”.

Lo cierto es que la actual Roja Sub 20 no tiene un jugador descomunal como en su momento lo fue Arturo Vidal o Alexis Sánchez, pero aún así tiene derecho a ilusionarse con seguir avanzando en la Copa del Mundo de la categoría.

Así llega México, el rival de Chile

México hizo una muy buena primera fase del Mundial Sub 20, en donde cosechó empates ante España y Brasil, mientras que en el último partido derrotó por la cuenta mínima al sorprendente Marruecos.