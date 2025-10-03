La selección chilena enfrentará este viernes un crucial duelo en el Mundial Sub 20 ante Egipto por la definición del Grupo A. Tras la derrota ante Japón, la Roja quedó con la obligación de rescatar puntos ante los africanos para lograr el boleto a los octavos de final.

Sin embargo, una derrota obligaría a Chile a definir su clasificación en la tabla de los mejores terceros entre los 6 grupos de la Copa del Mundo juvenil. Allí, sólo 4 selecciones obtendrán su pase a la ronda de los dieciséis mejores del certamen.

¿Cuáles son los criterios de definición de los mejores terceros en el Mundial Sub 20?

Según el reglamento de la competición, obtenido en el sitio oficial de la FIFA, el criterio de clasificación de las cuatro seleciones mejores terceras se determinarán de la siguiente manera:

Mayor número de puntos obtenidos en todos los partidos de grupo;

Diferencia de goles en todos los partidos de grupo;

Mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupo;

Mayor número de puntos obtenidos por conducta deportiva (de jugadores y cuerpo técnico) según el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas en todos los partidos de grupo y calculados según el paso 2 f) anterior;

Por sorteo realizado por la FIFA.

Chile necesita del triunfo o empate para no ir a la tabla de terceros (Photosport).

Tabla de posiciones Mundial Sub 20

Furia total de Nicolás Córdova en la previa del Chile vs. Egipto

En la previa del encuentro, el DT de la Roja, Nicolás Córdova no escondió su molestia con el periodismo nacional por las diversas críticas recibidas luego de perder con Japón.

“Las métricas que tienen ustedes son totalmente distintas a las que tenemos nosotros. Nosotros evaluamos espacios o dónde juega el equipo. La realidad es que con Japón fue un partido muy parejo; les quitamos lo mejor que tienen, que era su velocidad de pases”, acusó.

“Entonces, no me pueden decir que no hay una propuesta, es súper injusto lo que están haciendo. Efectivamente, no ganamos, eso se acepta y hay que trabajar mucho, pero decir que hay una propuesta… eso es porque ustedes tienen una métrica de evaluación distinta a la nuestra, que tampoco tienen por qué saber, porque no son expertos”, agregó.