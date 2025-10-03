La Selección Chilena Sub 20 saltará este viernes a la cancha del Estadio Nacional con la misión de alcanzar los octavos de final del Mundial Sub 20, instancia en donde La Roja quiere decir presente en territorio local.

La tarea no será nada fácil y esta noche tendrá al frente al colista del Grupo A, Egipto. El conjunto africano cayó en el debut ante Japón y el martes pasado ante Nueva Zelanda, siendo una de las selecciones más débiles del torneo.

Chile enfrenta esta noche a Egipto. | Foto: Photosport

Hay muchos escenarios que se pueden desarrollar esta jornada, donde Chile hará de local ante Egipto en el Estadio Nacional y de manera simultánea Japón jugará con Nueva Zelanda en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

¿Qué pasa si Chile gana?

Si Chile derrota a Egipto, sumará 3 puntos e independiente de lo que pase en el partido entre Nueva Zelanda y Japón, quedará muy bien posicionado para avanzar a octavos ya sea como segundo del grupo o tercero. Incluso, podría clasificar en el primer lugar.

¿Qué pasa si Chile empata?

Si La Roja empata ante Egipto, deberá esperar lo que suceda en Valparaíso entre Nueva Zelanda y Japón para determinar su posición final en el grupo, pero de igual manera tiene casi abrochada la clasificación a octavos. Eso sí, ya no podría ganar el grupo.

¿Qué pasa si Chile pierde?

Si Chile pierde ante Egipto por dos goles o más, es muy posible que quede último en el grupo. De igual manera, perdiendo y una victoria de Japón ante Nueva Zelanda podría dejarlo tercero -incluso segundo si pierde por un solo gol- y con chances de clasificación.