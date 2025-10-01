La Selección Chilena fue superada 2-0 por Japón en el Mundial sub-20. El equipo dirigido por Nicolás Córdova no exhibió argumentos y sufrió una dura caída en el grupo A del certamen internacional.

Ante ello, Jorge “Coke” Hevia explotó en conversación con BOLAVIP Chile. El periodista lamentó el resultado en la cancha del Estadio Nacional, pero llevó su reflexión más allá.

¿Por qué? Para él, dicha situación no es más que el fiel reflejo de lo que se vive actualmente en el balompié criollo. Extendió su crítica a todos los estamentos de la actividad deportiva.

“Es la realidad del fútbol chileno. Dirige un técnico que lo encuentro en algunas facetas perdido, pero que vino a no dirigir y está dirigiendo, muestra del fútbol chileno“, comenzó cuestionando.

“Juega un equipo que no tiene jerarquía, una muestra del fútbol chileno. Juega un equipo que no tiene minutos reales, ni siquiera la mayoría, más de la mitad del equipo, en primera división”, agregó.

En dicha línea, sobre el futuro de La Roja, lanzó: “Es un equipo que no tiene jugadores reales proyectables en la selección adulta. Es una realidad del fútbol chileno”.

La Roja sub-20 fue derrotada 2-0 por Japón en el Mundial de Chile. (Créditos: Photosport)

¿La Roja sub-20 clasificará a la siguiente ronda?

Finalmente, Coke Hevia aseguró que Chile accederá a la siguiente fase de la cita mundialista, pero dejó una advertencia: no hay de que ilusionarse con esta versión del combinado juvenil.

“El tema es que además probablemente clasifiquemos, porque Chile ganó un partido y es uno de los mejores terceros capaces de avanzar. Pero, ¿a costa de qué? Hay muy poco“, comentó.

“Más que buscar como culpables individuales, aquí hay una cuestión general. Entonces mientras no tengamos paciencia para hacer procesos largos, traer gente adecuada, estamos cagados. No hay mucho más“, cerró.