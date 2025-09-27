La Selección Chilena inició su camino en el Mundial Sub-20 con un triunfo por 2-1 ante Nueva Zelanda en el Estadio Nacional por la primera fecha del Grupo A. Chile ahora tendrá que poner el foco en su siguiente rival: Japón.

Lautaro Millán adelantó a la Roja con tanto a los 54’. Sin embargo, Chile no logró resistir y a través de un lanzamiento penal, Nathan Walker puso el 1-1 definitivo, en un resultado que le impide festejar a la hinchada. No obstante, cuando el partido se iba, Ian Garguez marcó el tanto del triunfo a los 96′.

La Selección Japonesa también tuvo un exitoso debut, pues derrotó por 2-0 a Egipto en el Coloso de Ñuñoa con goles de Rion Ichihara en el minuto 29 a través de un lanzamiento penal y de Hisatsugu Ishii a los 48’.

¿A qué hora será el partido entre Chile y Japón? El compromiso de la Selección Chilena por la fecha 2 del Grupo A del certamen planetario Sub-20 se jugará el martes 30 de septiembre a las 20:00 en el Estadio Nacional.

¿Qué canal emitirá el encuentro? El partido de Chile frente a Japón será emitido por Chilevisión y también por el canal DSports. Además, se podrá ver por el sitio web chilevision.cl y por la plataforma DGO.

La Roja necesita un triunfo para acercarse a la clasificación a los octavos de final. Los dos primeros en los grupos más los cuatro mejores terceros avanzan a los octavos de final del certamen planetario.