Todo listo para que la selección chilena enfrente a México en los octavos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en nuestro país. El equipo que dirige Nicolás Córdova avanzó a la ronda de los dieciséis mejores con más dudas que certezas tras la agónica caída ante Egipto que dejó a la Roja en el 2° lugar del Grupo A.

El resultado obligó a Chile a salir del Estadio Nacional, y es por eso que el próximo martes 7 de octubre tendrá que enfrentar al ‘Tri’ en el estadio Elías Figueroa Brander donde se espera un lleno total en el reducto ubicado en el cerro Playa Ancha.

Inicialmente el compromiso estaba programado para las 16:30 horas, pero durante las últimas horas la organización del torneo juvenil confirmó el nuevo horario para el trascendental encuentro que entregará un boleto para cuartos de final.

La Roja avanzó a la fase final pese a la dura derrota ante Egipto (Photosport).

Chile vs. México en el Mundial Sub-20: confirman nuevo horario

De acuerdo a lo establecido por la FIFA, el encuentro entre Chile y México finalmente se disputará el mismo día martes pero en horario estelar. Es decir, el choque entre La Roja y los Aztecas se disputará desde las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad puerto.

De esta forma, el otro enfrentamiento de la jornada de octavos de final entre Ucrania y uno de los mejores terceros -que podría ser Egipto- fue programado para las 16:30 horas en el mismo recinto.

El ganador de la llave entre Chile y México avanzará a cuartos de final donde enfrentará el próximo 11 de octubre en el Estadio Nacional, al vencedor de la serie entre Argentina y uno de los cuatro mejores terceros.