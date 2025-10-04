El cuadro de los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025 comienza a tomar forma. Ya están definidos los lugares de los primeros cuatro grupos del certamen (A, B, C y D). Este domingo, finalizados los cruces en los grupos E y F estará todo 100% confirmado.

Hasta ahora solo uno de los partidos está completamente definido y es precisamente el del anfitrión Chile, quienes se enfrentarán a México en busca de un cupo en la fase de ocho mejores del torneo.

De momento, son 12 las selecciones clasificadas. Las otras cuatro se definirán este domingo 5 de octubre: los choques serán Sudáfrica vs. Estados Unidos, Nueva Caledonia vs. Francia, Arabia Saudita vs. Noruega y Nigeria vs. Colombia.

¿Qué selecciones están ya clasificadas a octavos de final del Mundial Sub 20?

Japón (Grupo A)

Chile (Grupo A)

Ucrania (Grupo B)

Paraguay (Grupo B)

Corea del Sur (Grupo B – Mejor tercero)

Marruecos (Grupo C)

México (Grupo C)

España (Grupo C – Mejor tercero)

Argentina (Grupo D)

Italia (Grupo D)

Estados Unidos (Grupo E)

Así va quedando el cuadro de los octavos de final del Mundial Sub 20