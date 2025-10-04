El cuadro de los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025 comienza a tomar forma. Ya están definidos los lugares de los primeros cuatro grupos del certamen (A, B, C y D). Este domingo, finalizados los cruces en los grupos E y F estará todo 100% confirmado.

Hasta ahora solo uno de los partidos está completamente definido y es precisamente el del anfitrión Chile, quienes se enfrentarán a México en busca de un cupo en la fase de ocho mejores del torneo.

De momento, son 12 las selecciones clasificadas. Las otras cuatro se definirán este domingo 5 de octubre: los choques serán Sudáfrica vs. Estados Unidos, Nueva Caledonia vs. Francia, Arabia Saudita vs. Noruega y Nigeria vs. Colombia.

¿Qué selecciones están ya clasificadas a octavos de final del Mundial Sub 20?

  • Japón (Grupo A)
  • Chile (Grupo A)
  • Ucrania (Grupo B)
  • Paraguay (Grupo B)
  • Corea del Sur (Grupo B – Mejor tercero)
  • Marruecos (Grupo C)
  • México (Grupo C)
  • España (Grupo C – Mejor tercero)
  • Argentina (Grupo D)
  • Italia (Grupo D)
  • Estados Unidos (Grupo E)

Así va quedando el cuadro de los octavos de final del Mundial Sub 20

  1. Chile vs México (7 de octubre en Valparaíso)
  2. Ucrania vs. 3° A/C/D  ( 7 de octubre en Valparaíso)
  3. Argentina vs. 3ºB/E/F (8 de octubre en Santiago)
  4. 1ºF vs. 2ºE (8 de octubre en Talca)
  5. Japón vs. 3ºC/D/E (8 de octubre en Santiago)
  6. Paraguay vs. 2ºF (8 de octubre en Talca)
  7. 1ºE vs. Italia (9 de octubre en Rancagua)
  8. Marruecos vs. 3ºA/B/F (9 de octubre en Rancagua)