El cuadro de los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025 comienza a tomar forma. Ya están definidos los lugares de los primeros cuatro grupos del certamen (A, B, C y D). Este domingo, finalizados los cruces en los grupos E y F estará todo 100% confirmado.
Hasta ahora solo uno de los partidos está completamente definido y es precisamente el del anfitrión Chile, quienes se enfrentarán a México en busca de un cupo en la fase de ocho mejores del torneo.
De momento, son 12 las selecciones clasificadas. Las otras cuatro se definirán este domingo 5 de octubre: los choques serán Sudáfrica vs. Estados Unidos, Nueva Caledonia vs. Francia, Arabia Saudita vs. Noruega y Nigeria vs. Colombia.
¿Qué selecciones están ya clasificadas a octavos de final del Mundial Sub 20?
- Japón (Grupo A)
- Chile (Grupo A)
- Ucrania (Grupo B)
- Paraguay (Grupo B)
- Corea del Sur (Grupo B – Mejor tercero)
- Marruecos (Grupo C)
- México (Grupo C)
- España (Grupo C – Mejor tercero)
- Argentina (Grupo D)
- Italia (Grupo D)
- Estados Unidos (Grupo E)
Así va quedando el cuadro de los octavos de final del Mundial Sub 20
- Chile vs México (7 de octubre en Valparaíso)
- Ucrania vs. 3° A/C/D ( 7 de octubre en Valparaíso)
- Argentina vs. 3ºB/E/F (8 de octubre en Santiago)
- 1ºF vs. 2ºE (8 de octubre en Talca)
- Japón vs. 3ºC/D/E (8 de octubre en Santiago)
- Paraguay vs. 2ºF (8 de octubre en Talca)
- 1ºE vs. Italia (9 de octubre en Rancagua)
- Marruecos vs. 3ºA/B/F (9 de octubre en Rancagua)