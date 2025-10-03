La selección chilena rozó el papelón absoluto en el Mundial Sub 20 tras caer 2-1 ante Egipto en el cierre del Grupo A y lograr la clasificación a octavos de final sólo por el criterio de desempate del Fair Play. En términos simples, La Roja avanzó a la ronda de dieciséis mejores gracias a las tarjetas amarillas.

Tras el pitazo final, la tensión se apoderó del Estadio Nacional. Y es que ante la falta de confirmación de la FIFA hizo creer por momentos que la Roja había quedado fuera de la cita planetaria.

Al pie de cancha, el técnico Nicolás Córdova también traspasó la frustración: “Es complejo. No es un grato momento. Pero siempre he puesto la cara, así que no va a ser la excepción”, lanzó el DT en Chilevisión, quien luego complementó: “Hicimos un buen partido pero nos quedamos con este sabor amargo de perder en el último minuto con un gran gol de ellos. Fallamos en la definición, tuvimos innumerables ocasiones… pero esto es así”.

La Roja rozó el papelón en el Mundial Sub 20 (Photosport).

Claudio Palma no aguantó el análisis de Nicolás Córdova

El análisis de Córdova hizo explotar al relator Claudio Palma, quien criticó los dichos del ex futbolista cuando aseguró que sus pupilos habían hecho un “buen partido” ante los africanos.

“Perdonen lo que voy a decir… queríamos ser segundos jugando así. Pero clasificamos con lo justo. Nos metemos en octavos de final pero de muy mala forma…”, comentó airado el ex relator de TNT Sports.

“Yo no soy técnico, pero vio otro partido. No concuerdo con Nico Cordova. No hizo un buen partido, tampoco ha hecho un buen Mundial. En otras circunstancias quedamos eliminados”, cerró.

Tarjetas más, tarjetas menos… lo cierto es que Chile jugará los octavos de final del Mundial Sub 20 el próximo martes 7 de octubre a las 16:30 horas ante el 2° del Grupo C en Valparaíso.