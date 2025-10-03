La selección chilena sub 20 perdió 1-2 ante Egipto en el Estadio Nacional, pero avanzó a la próxima fase del Mundial de la categoría que se disputa en nuestro país.
No ha pasado desapercibido de que La Roja ha jugado tres partidos y aún no marca un gol Juan Francisco Rossel, quien fue el goleador chileno en el Sudamericano disputado en Venezuela.
BOLAVIP conversa con Miguel Ángel Neira, quién tal como Nicolás Córdova le pasa cuenta al periodismo. “No he escuchado a ningún periodista explicar por qué Juan Francisco Rossel no marca goles ¿tú sabes por qué no hace goles?”, comenzó preguntando.
El mundialista se responde solo: “Rossel sale goleador del Sudamericano por la presencia de Damián Pizarro, porque él arrastraba marcas para todos lados, los dos defensas centrales marcaban a Pizarro y Rossel siempre estaba libre, nadie dice eso, porque los periodistas no cachan”.
Miguel Ángel Neira aclara que “no es que juegue mal Rossel, pero no tiene posibilidades, y cuando estaba Pizarro, pasaba lo que te dije”.
Miguel Ángel Neira analiza la derrota de Chile
“El empate era justo como resultado, pero no sé qué les pasó, el segundo tiempo da la impresión de que se cansaron”, cerró.