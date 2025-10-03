La selección chilena caminó por la cornisa y sólo por el criterio de desempate de tarjetas amarillas logró la clasificación a los octavos de final del Mundial Sub 20, tras cerrar la fase de grupos con una agónica derrota ante Egipto en el Estadio Nacional.

Con apenas 3 puntos, el equipo de Nicolás Córdova sigue sin convencer y tras sufrir su segunda derrota en el Grupo A, terminó avanzando a la ronda de dieciséis mejores en el segundo lugar con lo mínimo.

Quién será el rival de Chile en octavos de final del Mundial Sub 20

Ahora será el turno de viajar a Valparaíso, donde la selección chilena deberá buscar su boleto a los cuartos de final de la Copa del Mundo ¿El rival? será el 2° del Grupo C, zona que se definirá este sábado entre México, España y Brasil. Esto porque Marruecos es sólido líder con 6 puntos.

Así, la definición comenzará a disputarse este sábado desde las 17:00 horas, cuando Marruecos enfrente a México en Playa Ancha, mientras que en el Nacional, Brasil se matará con España.

Quien termine en el segundo lugar, será el rival de Chile en los octavos de final del Mundial Sub 20. El duelo se disputará el próximo martes 7 de octubre a las 16:30 horas en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.