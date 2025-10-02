Colombia enfrentó esta tarde a Noruega con la misión de sellar su paso a la siguiente ronda del Mundial Sub 20 Chile 2025. Sin embargo, la escuadra “Cafetera” enredó puntos ante los “Vikingos” y consiguieron un empate sin goles.

El partido no estuvo exento de polémicas. Primero para los europeos, luego de que el juez cobró penal favorable a ellos, finalmente revisó el VAR y echó pie atrás en su decisión a los 19′.

Lo mismo ocurrió para la escuadra sudamericana en el minuto 73′, aunque el juez en esta pasada simplemente confirmó su decisión y, tras chequear la jugada, confirmó que no hubo falta favorable a los colombianos.

Así las cosas, Colombia y Noruega repartieron puntos y ambos quedaron con cuatro unidades, ambos con un gol a favor en sus anteriores encuentros.

¿Cuándo juegan y quiénes serán los próximos rivales de Colombia y Noruega?

Los “Cafeteros” tendrán su último compromiso de la fase de grupos ante la Selección de Nigeria. ¿Cuándo? este próximo domingo 5 de octubre desde las 20:00 horas.

Colombia y Noruega repartieron puntos en el Estadio Fiscal de Talca (Foto: Photosport)

A su vez, el cuadro noruego, el mismo día y a la misma hora, se verá las caras con Arabia Saudita para cerrar la fase grupal.

Así está la tabla de posiciones del Mundial Sub 20