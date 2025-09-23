Este fin de semana comienza el Mundial Sub 20 que se celebrará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, donde se reúnen las 24 mejores selecciones de la categoría y las nuevas promesas del deporte rey.

Y en la antesala, la FIFA confirmó las nóminas de cada uno de los equipos, que son conformadas por 21 jugadores y donde todos estaban atentos a la de España.

Esto porque el país ibérico tiene a grandes figuras que están dentro del rango de edad que compite en este torneo, donde el más destacado es el atacante Lamine Yamal del Barcelona, quien ayer (lunes) quedó en el segundo lugar por la disputa del Balón de Oro.

Pero quien volvió a quedarse con el Trofeo Kopa (mejor futbolista joven) no fue citado por el entrenador Francisco ‘Paco’ Gallardo, en una lista que no tiene a nombres tan reconocidos.

Por ejemplo, el Real Madrid aporta con cinco futbolistas: el arquero Francisco González, los defensas Cristian Perea, Jesús Fortea y Diego Aguado, más el delantero Thiago Pitarch.

Del Barcelona sólo está el defensa Andrés Cuenca, mientras que el Atlético de Madrid cedió al defansa Julio Díaz y al volante Rayane Belaid. Por su parte, el Real Betis que dirige Manuel Pellegrini tiene convocado al delantero Pablo García.

Esto tiene que ver con que el Mundial Sub 20 Chile 2025 no se disputa en fecha FIFA y depende de la buena voluntad de los clubes acceder al llamado de sus jugadores.

Revisa a continuación la nómina de España:

Nómina de España para el Mundial Sub 20.

¿En qué grupo está España y cuándo debuta?

La selección española es parte del Grupo C junto a Brasil, México y Marruecos. La Furia Roja debuta el domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas contra el equipo africano en el Estadio Nacional.