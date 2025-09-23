Este sábado se le dará el ‘vamos’ a la Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA Chile 2025, donde el equipo dirigido por Nicolás Córdova buscará dar la nota alta y empezar el torneo con el pie derecho de cara a una clasificación a la siguiente fase.
La acción comenzará en la tarde con el duelo entre Egipto y Japón en el Estadio Nacional, recinto que no solo albergará los primeros compromisos del torneo, sino que también será la sede de la gran final en octubre.
Para esta edición de la cita planetaria, la FIFA determinó que se juegue en 4 sedes cuyos estadios fueron remozados y sufrieron distintas modificaciones, siendo una de las más evidentes la del principal reducto deportivo del país.
El Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Fiscal de Talca y El Teniente de Rancagua son las otras tres sedes que tendrá el Mundial Sub 20, ciudades que verán a países como Argentina, Italia y Francia pasar por los recintos.
La mesa está servida y este sábado arranca la acción del Mundial Sub 20 que se extenderá por tres semanas y tendrá a los ojos del mundo puestos en Chile y las próximas figuras que pueda tener el fútbol mundial.
El grupo de Chile en el Mundial
Chile integra el Grupo A de la Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA, donde comparte zona con Nueva Zelanda, Egipto y Japón. Los tres partidos de La Roja serán disputados en el Estadio Nacional.