Este sábado se le dará el ‘vamos’ a la Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA Chile 2025, donde el equipo dirigido por Nicolás Córdova buscará dar la nota alta y empezar el torneo con el pie derecho de cara a una clasificación a la siguiente fase.

La acción comenzará en la tarde con el duelo entre Egipto y Japón en el Estadio Nacional, recinto que no solo albergará los primeros compromisos del torneo, sino que también será la sede de la gran final en octubre.

Chile debutará a estadio lleno el sábado. | Foto: Photosport

Para esta edición de la cita planetaria, la FIFA determinó que se juegue en 4 sedes cuyos estadios fueron remozados y sufrieron distintas modificaciones, siendo una de las más evidentes la del principal reducto deportivo del país.

El Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Fiscal de Talca y El Teniente de Rancagua son las otras tres sedes que tendrá el Mundial Sub 20, ciudades que verán a países como Argentina, Italia y Francia pasar por los recintos.

La mesa está servida y este sábado arranca la acción del Mundial Sub 20 que se extenderá por tres semanas y tendrá a los ojos del mundo puestos en Chile y las próximas figuras que pueda tener el fútbol mundial.

El grupo de Chile en el Mundial

Chile integra el Grupo A de la Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA, donde comparte zona con Nueva Zelanda, Egipto y Japón. Los tres partidos de La Roja serán disputados en el Estadio Nacional.