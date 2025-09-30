La Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA Chile 2025 no detiene su tranco y este martes se vivirán 4 compromisos que prometen dejar a los hinchas al borde de sus asientos, donde La Roja es el plato principal de la jornada en la noche.

Todo arrancará a las 5 de la tarde con dos duelos en simultáneo: Egipto enfrentará a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional, mientras que, a la misma hora, pero en Valparaíso, Panamá enfrentará a Ucrania.

Chile se mide con Japón esta noche. | Foto: Photosport

En el turno de la tarde saltarán dos sudamericanos, toda vez que Paraguay enfrentará a Corea del Sur en la Región de Valparaíso y Chile buscará hacerse fuerte de local midiéndose ante Japón en el coloso de Ñuñoa.

Los dirigidos por Nicolás Córdova buscarán los tres puntos que dejarían virtualmente clasificado a Chile a la siguiente ronda, donde la Sub 20 quiere hacer historia y sueña en grande para quedarse con el título de campeón.

Cabe recordar que, tras el debut ante Nueva Zelanda, las entradas para los partidos ante Japón y Egipto se encuentran absolutamente agotadas, por lo que habrá un lleno total esta noche en el Estadio Nacional.

Chile vs. Japón, día y hora

La Roja saltará a la cancha de Ñuñoa este martes 30 de septiembre a las 8 de la noche de Chile continental para enfrentar a Japón, compromiso válido por la Fecha 2 del Grupo A del Mundial Sub 20.