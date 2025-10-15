Universidad de Chile está en un momento de máxima concentración en la temporada 2025, donde la próxima semana tendrá que enfrentar a Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana y a Universidad Católica en una nueva versión del Clásico Universitario.

Gustavo Álvarez y sus dirigidos no quieren dejar nada al azar e irán por todo: buscarán la final continental y, como si eso fuera poco, también tratarán de abrochar el Chile 2 a Copa Libertadores en caso de que no consigan el título internacional.

Uno de los partidos que está en el horizonte de la U es frente a Huachipato en condición de visitante, compromiso que en un principio se disputaría el domingo 2 de noviembre en el Estadio CAP de Talcahuano.

Huachipato tiene que enfrentar a la U en un par de semanas. | Foto: Photosport

Eso sí, dicho encuentro podría sufrir una modificación según reportó Sabes Deportes, ya que dicho sitio asegura que Huachipato buscará trasladar su localía al Estadio Ester Roa de Concepción para lograr una mayor recaudación.

Eso sí, la tarea no sería sencilla para los acereros: Carabineros ya argumentó que es un fin de semana largo y los esfuerzos estarán puestos en otro lado y, además, Colo Colo visita a Ñublense en esa fecha lo que redoblaría el trabajo en esa zona cercana al Biobío.

Así las cosas, habrá que esperar a la oficialización final del encuentro donde la U tendrá que presentarse con lo mejor que tenga disponible para que el Chile 2 a Copa Libertadores no se aleje y mantenerlo vivo.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

La U volverá a un campo de juego el próximo jueves 23 de octubre cuando, a partir de las 7 de la tarde, tenga que enfrentar a Lanús por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.