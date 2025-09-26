La Selección Chilena sub 20 está próxima a tener su anhelado debut dentro del Mundial de la categoría, el que se disputará en nuestro país, en donde el equipo de todos se verá las caras en su estreno ante Nueva Zelanda en el Estadio Nacional.

Los dirigidos por Nicolás Córdova esperan poder cumplir un buen papel en este Mundial, en el que sin duda su gran anhelo es poder acercarse al gran logro que ha tenido una selección nacional en una cita mundialista: el tercer lugar de Chile en el 2007.

La Selección Chilena comandada en aquel entonces por José Sulantay hizo historia en aquel año tras quedarse con el tercer puesto en el Mundial de Canadá 2007, en la que Chile tuvo una soberbia actuación, la que hasta día de hoy sigue siendo la mejor en la categoría.

El equipo de todos en aquel entonces formó parte del Grupo A, el que compartió con Austria, Canadá y Congo, en donde terminó en el primer puesto con siete unidades tras haber derrotado a Canadá y Congo por 3-0 y una igualdad sin goles con Austria.

En la fase final, ‘La Roja’ tuvo una tremenda actuación, en la que en octavos de final dejó en el camino a Portugal tras derrotar por 1-0 y en cuartos de final derrotó a Nigeria en el tiempo extra con 4-0, en una tarde soñada de Mauricio Isla.

Para las semifinales se acabó el sueño para Chile, en la que en un polémico partido, la Selección Chilena cayó por 3-0 ante Argentina, en un duelo que contó con el arbitraje para el olvido del alemán, Wolfgang Stark, quien perjudicó de gran forma a Chile.

La Roja sub 20 del 2007 hizo historia | Foto: Getty Images

El equipo de todos se supo levantar de lo que fue aquel duro golpe y en el duelo por el tercer puesto, logró imponerse por 1-0 ante Austria gracias al recordado tanto de Hans Martínez, firmando una actuación histórica para Chile.

Las grandes figuras de La Roja sub 20 del 2007

El equipo de todos en aquel entonces contaba con importantes jugadores, que luego sin duda marcaron una época dentro de la Selección Chilena como lo son Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel y Mauricio Isla.

Otros jugadores que sin duda también fueron importantes en aquel momento fueron jugadores como el portero Cristopher Toselli, el volante Carlos Carmona y el delantero, Mathías Vidangossy.