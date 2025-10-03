La increíble clasificación de la Selección Chilena a los octavos de final del Mundial Sub 20, lograda a través el criterio de las tarjetas amarillas tras una dolorosa derrota por 2 a 1 ante Egipto, marcó una de las jornadas más alucinantes del deporte nacional.

La desazón por finalizar tercero se transformó de un instante a otro en una celebración incrédula, dejando en claro que en el fútbol, a veces, los milagros existen.

Con el corazón aún acelerado, Chile ha recibido una segunda vida en su propio Mundial y tiene ahora una oportunidad de oro para enmendar el camino y demostrar su verdadero potencial.

Chile clasificó a octavos de final con el reglamento en la mano | FOTO: Andres Pina/Photosport

¿Con quién podría jugar La Roja en octavos del Mundial Sub 20?

Sin embargo, la alegría del milagro viene acompañada de un desafío mayúsculo. El no haber ganado el grupo y haber clasificado de manera tan ajustada tiene un precio: el camino en la fase de eliminación directa será cuesta arriba.

¿La razón? El rival de La Roja saldrá de una terna de verdaderas potencias del fútbol mundial: México, Brasil o España.

El equipo de Nicolás Córdova deberá esperar hasta este sábado 4 de octubre la definición final del Grupo C para conocer a su oponente, pero la ruta ya está trazada y cualquiera de las tres opciones representa un reto de máxima exigencia.

Los importantes partidos del Grupo C:

México enfrentará a Marruecos a las 17:00 horas de Chile, en el Estadio Elías Figueroa Brander

España se medirá ante Brasil a las 17:00 horas de Chile, en el Estadio Nacional.

Así va la tabla de posiciones del Grupo C: