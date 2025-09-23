El Mundial Sub 20 siempre ha sido una vitrina para ver a las futuras estrellas del fútbol mundial. Grandes cracks dieron sus primeros pasos internacionales en este torneo juvenil, donde mostraron destellos de lo que serían en su carrera profesional.

Sin embargo, el éxito a nivel mayor no siempre estuvo acompañado de la gloria en juveniles. Varios jugadores que más tarde levantaron Champions, Copas América, Eurocopas o incluso Mundiales absolutos, no pudieron quedarse con el título Sub 20.

A lo largo de la historia, varias leyendas han jugado el certamen, pero se quedaron en el camino pese a su talento. Entre ellas, nombres que marcaron época en el fútbol mundial.

5 cracks que son ídolos en selecciones y clubes, pero no pudieron ganar el Mundial Sub 20

Roberto Carlos (Brasil):

El legendario lateral brasileño disputó el Mundial Sub 20 de 1993 en Australia, pero la Verdeamarela no pudo alzar el título. Años después conquistó la Copa del Mundo 2002.

Ronaldinho (Brasil)

“Dinho” participó en el Mundial Sub 20 de 1999 en Nigeria, donde Brasil cayó en cuartos de final frente a Uruguay. Más tarde, brillaría como campeón del mundo en 2002 y Balón de Oro en 2005.

Un joven Ronaldinho con la camiseta de Brasil | FOTO: Archivo

Thierry Henry (Francia)

El delantero francés estuvo en el Mundial Sub 20 de 1997 en Malasia, pero no logró destacar en el torneo. Su revancha llegaría al coronarse campeón del mundo en Francia 98 y de la Euro 2000.

Marco van Basten (Países Bajos)

El goleador neerlandés jugó el Mundial Sub 20 de 1983 en México, pero la selección de Países Bajos no tuvo un gran desempeño. Años después sería campeón de Europa y Balón de Oro en tres ocasiones.

Andrés Iniesta (España)

El cerebro de la Roja española jugó el Mundial Sub 20 de 2003 en Emiratos Árabes, donde España perdió la final ante Brasil. Más tarde se consagró como campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y dos veces campeón de Europa.