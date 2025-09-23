Cuando Nicolás Córdova reveló la nómina de 21 futbolistas para el Mundial Sub 20, sin duda que la gran ausencia en la lista de la selección chilena fue la del delantero Damián Pizarro, quien asomaba como la gran carta ofensiva de La Roja en el torneo juvenil.

Y pese a que mucho se especuló con su rendimiento y su ausencia de una gira amistosa, finalmente el envío de una carta de su nuevo club, Le Havre de Francia, terminó por zanjar la participación del delantero formado en Colo Colo en el campeonato de la categoría que se disputará en Chile.

Según dio a conocer La Tercera, el mismo presidente del club francés Jean-Michel Roussier, envió una carta a las oficinas de la ANFP para agradecer el llamado del atacante cuyo pase pertenece a Udinese. Sin embargo, el dirigente del HAC dejó en claro que el jugador no sería liberado para jugar el Mundial Sub 20 por Chile.

El delantero de 20 años no fue liberado por su nuevo club para el Mundial Sub 20 (Photosport).

La razón es que el club de Alta Normandía requiere al delantero chileno de 20 años durante toda la temporada para contar con su aporte en la lucha por mantenerse alejado de la zona de descenso.

De esta forma, se despejarían todos los rumores sobre una posible indisciplina del joven futbolista, o que la decisión de tomarse vacaciones en los últimos amistosos de la Roja Sub 20 le terminaron pasando la cuenta.

¿Cuándo debuta Chile en el Mundial Sub 20?

La selección chilena debutará en el Mundial Sub 20 el próximo sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas, ante Nueva Zelanda por la Fecha 1 del Grupo A del Mundial Sub 20. El duelo se disputará en el Estadio Nacional.