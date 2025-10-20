El día de ayer se vivió una verdadera fiesta en la final de la Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA Chile 2025, donde Marruecos derrotó a Argentina por 2-0 y se proclamó como el nuevo campeón de la categoría de manera inédita.

Gran parte de los más de 43 mil espectadores que llegaron al coloso de Ñuñoa apoyó a Marruecos y no a los hermanos sudamericanos, algo incluso lógico pensando que, si fuera al revés, Argentina jamás apoyaría a Chile.

Argentina llora. | Foto: Photosport

Más allá de que Argentina es el vigente campeón del mundo y de América, las dos Copa América de 2015 y 2016 siguen doliendo: los hinchas inundaron de lágrimas las Redes Sociales alegando de que Chile no apoyó a los trasandinos.

“Cuando te sientas un fracaso, pensá que hay chilenos que pagaron por ir a silbar a Argentina”, “Igual no van al Mundial”, “Qué pena ser chileno”, fueron algunas de las lágrimas trasandinas en Redes Sociales.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Argentina nuevamente tuvo a un oponente de rojo en una final en el Estadio Nacional y nuevamente se quedó con las ganas de festejar, tal como pasó hace 10 años en la final de la Copa América.

Inédito título de Marruecos

Marruecos alzó por primera vez en su historia un título a nivel mundial en el fútbol y reafirma el alza que está teniendo el país en el fútbol, donde ya en Qatar 2022 demostró que puede competir de igual a igual con las grandes potencias del balompié.