La Selección Argentina sub 20 recibió un tremendo baldazo de agua fría en el Estadio Nacional, recinto que parece no ser muy amigable con el conjunto trasandino en este últimos años, tras perder en la final del Mundial por 2-0 ante la Selección de Marruecos.

Los ‘Albicelestes’ llegaban como los grandes favoritos a esta final tras su rendimiento perfecto en las fases anteriores, pero no pudieron ante la efectividad de los ‘marroquíes’.

Tras su derrota, los argentinos tuvieron que recibir devuelta toda la provocación que realizaron a sus rivales que derrotó, como Colombia y México y también, a la que algunos de sus jugadores ejercieron contra la barra chilena.

Por esto, después de la derrota de Argentina en la final en el Estadio Nacional, al igual que en el 2015, los ‘Albicelestes’ fueron el centro de los memes y las burlas de gran parte del mundo.

Marruecos dio la gran sorpresa ante Argentina | Foto: Photosport

Medios mexicanos se mofan de Argentina

Tras la caída, los medios mexicanos rápidamente hicieron eco de lo que fue esta final del Mundial sub 20, en la que aprovecharon de responder a la provocación de los argentinos después de los cuartos de final.

“¡Muchachos… no nos volvimos a ilusionar!”, fue lo que publicó Récord, uno de los medios deportivos mexicanos más prestigiosos de dicho país.

Por otra parte, AS México no se quedó nada atrás tampoco y usó al entrenador de Argentina, Diego Placente como el centro de las burlas, con un ‘se te borró la sonrisa’, haciendo alusión a lo que fu la provocación del DT durante el partido con los mexicanos.