Argentina llegó el día de ayer al Estadio Nacional con la ilusión de lograr el título de la Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA Chile 2025, pero no pudo ante el poderío marroquí y terminó cayendo por 0-2 en la definición.

La escuadra trasandina había avisado a mitad de semana tras derrotar a Colombia que ganarían el torneo, algo que quedó explícito tras los videos en los camarines del recinto ñuñoíno: “A Marruecos le vamos a ganar”.

Nada de eso sucedió, como tampoco las salidas de la cancha a camarines con cánticos y música. Esta vez, parece que el parlante se quedó sin batería y los argentinos sin voz, ya que la retirada fue en silencio.

Así lo pudo comprobar Bolavip, quien estuvo presente en el Estadio Nacional el día de ayer y evidenció el silencioso paso de la selección argentina Sub 20 de la cancha a camarines en completo silencio y sin emitir ningún tipo de declaraciones.

Un balde de agua fría para el conjunto trasandino y una lección que los partidos primero se juegan, algo que esta vez le terminó pasando la cuenta a Argentina que se quedó con las ganas de celebrar un nuevo título mundial en la categoría Sub 20.

Argentina, el más campeón en el Mundial Sub 20

Pese a la derrota, Argentina sigue siendo el país más ganador en este tipo de torneos: registra 6 títulos, uno más que Brasil que tiene 5 y ahora Marruecos se suma a la lista con su primer título en este tipo de campeonatos.