La Selección Chilena sub 20 está muy pronto a tener su debut dentro de lo que es el Mundial de la categoría que se disputará en nuestro país, en donde Chile es parte del grupo A que comparte con Egipto, Japón y Nueva Zelanda.
El equipo que es dirigido por Nicolás Córdova espera poder cumplir un buen papel dentro de este Mundial, en el que esperan poder llegar lo más alto posible y que jugadores nuevos puedan aparecer como opción en la selección adulta.
Cuando se habla de esta Selección Chilena sub 20, rápidamente se viene a la retina de lo que fue la última selección nacional que dijo presente en un Mundial de esta categoría, la cuál fue en el año 2013, en el equipo que era dirigido por Mario Salas.
Aquella Selección Chilena cumplió un gran desempeño en dicha cita mundialista, en la que quedó ubicada en el sexto lugar de esta competencia, en la que fue eliminada dramáticamente en cuartos de final ante Ghana en el tiempo extra por un 4-3.
Importantes nombres dijeron presente en aquella oportunidad, en la que jugadores como Ángelo Henríquez, Nicolás Castillo, Brayan Cortés, Igor Lichnovsky, Bryan Rabello, Felipe Mora y Diego Valdés se hicieron presente en aquel plantel.
A 12 años de lo que fue aquel equipo, en Bolavip Chile hoy te damos el detalle de lo que es el presente de cada uno de estos jugadores que defendieron a Chile en aquel Mundial.
|N.º
|Nombre
|Posición
|Nacimiento
|Club año 2013
|Club actual
|1
|Darío Melo
|Portero
|24.03.1993
|Palestino 🇨🇱
|Club Deportivo Universidad Católica
|2
|Felipe Campos
|Defensa
|08.11.1993
|Palestino 🇨🇱
|Unión La Calera
|3
|Alejandro Contreras
|Defensa
|03.03.1993
|Palestino 🇨🇱
|San Marcos de Arica
|4
|Valber Huerta
|Defensa
|26.08.1993
|Universidad de Chile
|Club Deportivo Universidad Católica
|5
|Igor Lichnovsky
|Defensa
|07.03.1994
|Universidad de Chile
|América
|6
|Sebastián Martínez
|Mediocampista
|06.06.1993
|Universidad de Chile
|Deportes Concepción
|7
|Christian Bravo
|Delantero
|01.10.1993
|Inter Zaprešić
|Deportes Antofagasta
|8
|Andrés Robles
|Mediocampista
|07.05.1994
|Santiago Wanderers
|Esporte Clube Água Santa
|9
|Felipe Mora
|Delantero
|02.08.1993
|Audax Italiano
|Portland Timbers
|10
|Nicolás Maturana
|Delantero
|08.07.1993
|Universidad de Chile
|Deportes Melipilla
|11
|Ángelo Henríquez
|Delantero
|13.04.1994
|Manchester United
|Deportes La Serena
|12
|Brayan Cortés
|Portero
|29.05.1995
|Deportes Iquique
|Peñarol
|13
|Óscar Hernández
|Mediocampista
|03.07.1994
|Unión Española
|Sin Club
|14
|Bryan Rabello
|Mediocampista
|16.05.1994
|Sevilla
|O’Higgins
|15
|Cristián Cuevas
|Mediocampista
|02.04.1995
|O’Higgins
|Club Deportivo Universidad Católica
|16
|César Fuentes
|Mediocampista
|12.03.1993
|O’Higgins
|Deportes Iquique
|17
|Diego Valdés
|Mediocampista
|30.01.1994
|Audax Italiano
|Club Atlético Vélez Sarsfield
|18
|Nicolás Castillo
|Delantero
|14.02.1993
|Universidad Católica
|Santiago City
|19
|Mario Larenas
|Defensa
|27.07.1993
|Unión Española
|Deportes Antofagasta
|20
|Claudio Baeza
|Mediocampista
|23.12.1993
|Colo-Colo
|Club Atlético Vélez Sarsfield
|21
|Álvaro Salazar
|Portero
|24.03.1993
|Colo-Colo
|Deportes Cobreloa