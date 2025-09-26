La Selección Chilena sub 20 está muy pronto a tener su debut dentro de lo que es el Mundial de la categoría que se disputará en nuestro país, en donde Chile es parte del grupo A que comparte con Egipto, Japón y Nueva Zelanda.

El equipo que es dirigido por Nicolás Córdova espera poder cumplir un buen papel dentro de este Mundial, en el que esperan poder llegar lo más alto posible y que jugadores nuevos puedan aparecer como opción en la selección adulta.

Cuando se habla de esta Selección Chilena sub 20, rápidamente se viene a la retina de lo que fue la última selección nacional que dijo presente en un Mundial de esta categoría, la cuál fue en el año 2013, en el equipo que era dirigido por Mario Salas.

Aquella Selección Chilena cumplió un gran desempeño en dicha cita mundialista, en la que quedó ubicada en el sexto lugar de esta competencia, en la que fue eliminada dramáticamente en cuartos de final ante Ghana en el tiempo extra por un 4-3.

La última selección chilena que formó parte de un Mundial sub 20 | Foto: Archivo

Importantes nombres dijeron presente en aquella oportunidad, en la que jugadores como Ángelo Henríquez, Nicolás Castillo, Brayan Cortés, Igor Lichnovsky, Bryan Rabello, Felipe Mora y Diego Valdés se hicieron presente en aquel plantel.

A 12 años de lo que fue aquel equipo, en Bolavip Chile hoy te damos el detalle de lo que es el presente de cada uno de estos jugadores que defendieron a Chile en aquel Mundial.

N.º Nombre Posición Nacimiento Club año 2013 Club actual
1Darío MeloPortero24.03.1993Palestino 🇨🇱Club Deportivo Universidad Católica
2Felipe CamposDefensa08.11.1993Palestino 🇨🇱Unión La Calera
3Alejandro ContrerasDefensa03.03.1993Palestino 🇨🇱San Marcos de Arica
4Valber HuertaDefensa26.08.1993Universidad de Chile Club Deportivo Universidad Católica
5Igor LichnovskyDefensa07.03.1994Universidad de Chile América
6Sebastián MartínezMediocampista06.06.1993Universidad de Chile Deportes Concepción
7Christian BravoDelantero01.10.1993Inter Zaprešić Deportes Antofagasta
8Andrés RoblesMediocampista07.05.1994Santiago Wanderers Esporte Clube Água Santa
9Felipe MoraDelantero02.08.1993Audax Italiano Portland Timbers
10Nicolás MaturanaDelantero08.07.1993Universidad de Chile Deportes Melipilla
11Ángelo HenríquezDelantero13.04.1994Manchester United Deportes La Serena
12Brayan CortésPortero29.05.1995Deportes Iquique Peñarol
13Óscar HernándezMediocampista03.07.1994Unión Española Sin Club
14Bryan RabelloMediocampista16.05.1994Sevilla O’Higgins
15Cristián CuevasMediocampista02.04.1995O’Higgins Club Deportivo Universidad Católica
16César FuentesMediocampista12.03.1993O’Higgins Deportes Iquique
17Diego ValdésMediocampista30.01.1994Audax Italiano Club Atlético Vélez Sarsfield
18Nicolás CastilloDelantero14.02.1993Universidad Católica Santiago City
19Mario LarenasDefensa27.07.1993Unión Española Deportes Antofagasta
20Claudio BaezaMediocampista23.12.1993Colo-Colo Club Atlético Vélez Sarsfield
21Álvaro SalazarPortero24.03.1993Colo-Colo Deportes Cobreloa