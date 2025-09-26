La Selección Chilena sub 20 está muy pronto a tener su debut dentro de lo que es el Mundial de la categoría que se disputará en nuestro país, en donde Chile es parte del grupo A que comparte con Egipto, Japón y Nueva Zelanda.

El equipo que es dirigido por Nicolás Córdova espera poder cumplir un buen papel dentro de este Mundial, en el que esperan poder llegar lo más alto posible y que jugadores nuevos puedan aparecer como opción en la selección adulta.

Cuando se habla de esta Selección Chilena sub 20, rápidamente se viene a la retina de lo que fue la última selección nacional que dijo presente en un Mundial de esta categoría, la cuál fue en el año 2013, en el equipo que era dirigido por Mario Salas.

Aquella Selección Chilena cumplió un gran desempeño en dicha cita mundialista, en la que quedó ubicada en el sexto lugar de esta competencia, en la que fue eliminada dramáticamente en cuartos de final ante Ghana en el tiempo extra por un 4-3.

La última selección chilena que formó parte de un Mundial sub 20 | Foto: Archivo

Importantes nombres dijeron presente en aquella oportunidad, en la que jugadores como Ángelo Henríquez, Nicolás Castillo, Brayan Cortés, Igor Lichnovsky, Bryan Rabello, Felipe Mora y Diego Valdés se hicieron presente en aquel plantel.

A 12 años de lo que fue aquel equipo, en Bolavip Chile hoy te damos el detalle de lo que es el presente de cada uno de estos jugadores que defendieron a Chile en aquel Mundial.