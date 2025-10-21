La polémica está instalada desde que los argentinos comenzaron a llorar públicamente porque la parcialidad chilena apoyó a Marruecos en la final de la Copa del Mundo sub 20 que disputó en nuestro país.

Como malos perdedores que son, más que enfatizar en el innegable arrugue de la selección que dirige Diego Placente, prefieren desviar la atención con pequeñeces, y el guaripola de la polémica sobre todo si está nuestro país en el medio, es siempre Óscar Ruggeri.

En su panel de ESPN donde lleva años cosechando este tipo de comentarios, la agarró otra vez contra Chile, asegurando impunemente que “Después nos dicen ‘somos hermanos’… no, no somos hermanos”.

BOLAVIP conversa con Gabriel Mendoza, quién enfrentó al Cabezón, afirmando de entrada que “a Ruggeri le gusta la polémica y hay que tomar las palabras de quién viene no más, y yo no lo escucho en cuanto a sus opiniones, sí sus anécdotas, recordemos que él defendía a su amigo Gareca, que destruyó el fútbol chileno”.

El Coca habla fuerte y claro y reconoce que “nosotros nunca hemos tenido afinidad con Argentina, desde niño hay malas vibras con ellos, además la rivalidad siempre ha existido sobre todo en la nueva época”.

Gabriel Mendoza encara a Óscar Ruggeri.

Gabriel Mendoza a Óscar Ruggeri: “Chao a la fraternidad”

El Coca quiere cerrar el tema respondiéndole al ex defensor: “¿Qué fraternidad? chao, a la hora de jugar y el público chileno nunca va a apoyar a Argentina, si nadie apoya a nadie, los argentinos tampoco nos van a apoyar a nosotros, sólo quiere que perdamos”.