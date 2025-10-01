Este miércoles 1 de octubre se sigue disputando la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20 Chile 2025, donde España enfrenta a México en un atractivo partido por el Grupo C.

Ambas selecciones vienen buscando su primera victoria. Pues en el debut, los ibéricos cayeron por 2-0 ante Marruecos y los aztecas empataron 2-2 con Brasil.

Esta jornada se verán las caras en el Estadio Nacional, buscando sacar alguna diferencia para acercarse a la clasificación a octavos de final, en un grupo que apunta a ser de la muerte.

Cabe recordar que en España no vino el delantero Lamine Yamal del Barcelona, quien por edad podía haber estado en el equipo que dirige Paco Gallardo, pero ya está consolidado en la selección absoluta de su país.

Mientras que en el combinado mexicano destacam jugadores como Diego Ochoa del Juárez, Obed Vargas del Seattle Sounders de la MLS y Alexei Rodríguez del Pachuca.

Actualmente el Grupo C del Mundial Sub 20 tiene a Marruecos como líder con 3 puntos, seguido por México y Brasil con una unidad. Mientras que España es el colista sin contables.

Marruecos sorprendió a España en la primera fecha del Mundial Sub 20. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

¿A qué hora es el partido de España vs México?

El partido entre España y México por el Mundial Sub 20 se disputa este miércoles 1 de octubre desde las 17:00 horas de Chile en el Estadio Nacional de Santiago.

¿Quién transmite este partido del Mundial Sub 20?

Este partido será transmisión exclusiva de DSports+ en televisión, en los canales 613 y 1613. En streaming se podrá ver por las plataformas de pago DGO y Amazon Prime Video (suscripción del torneo).