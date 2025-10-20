Marruecos es el nuevo campeón de la Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA Chile 2025, donde el cuadro africano derrotó a Argentina en la gran final por 2-0 y se proclamó por primera vez en su historia como campeón mundial.

El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi fue por lejos el más consistente en la cita planetaria, donde derrotó a países como España, Brasil, Francia y Argentina, todas potencias en las categorías menores.

Fue precisamente el entrenador del cuadro africano el que dialogó con la prensa una vez consumada la victoria, donde agradeció al público chileno que le dio su apoyo en masa ayer en el Estadio Nacional.

DT marroquí maravillado con Chile. | Foto: Photosport

En zona mixta, Ouahbi solo tuvo palabras de agradecimiento: “Estuvieron con nosotros desde el primer día, en los estadios y también en el hotel. Cómo nos han acogido, cómo nos cuidan, el amor que nos han dado…”, dijo.

Consultado por La Roja, el entrenador marroquí entregó su deseo más profundo y es ver a Chile en el Mundial 2030 que se desarrollará en tierras africanas: “Es lo único que puedo desear, porque los marroquíes están muy contentos. Habrá partidos allá y si juegan allí, tendrán un estadio lleno de marroquíes apoyándolos”, aseguró.

Cabe recordar que la Selección Chilena adulta quedó afuera de los últimos tres mundiales, pero se ilusiona con poder estar presente el 2030 donde ya hay tres clasificados de CONMEBOL y se espera que dichas Clasificatorias entreguen más cupos que las ediciones anteriores.

Marruecos será sede mundialista

La Copa del Mundo FIFA 2030 se desarrollará en Marruecos, España y Portugal. Argentina, Uruguay y Paraguay, por otro lado, no serán sedes, sino que ‘anfitriones de partido centenario’.