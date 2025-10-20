La Selección Sub 20 de Marruecos se dio un verdadero paseo el día de ayer en la gran final de la Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA Chile 2025, donde derrotó sin contratiempos a Argentina por 2-0 para quedarse por primera vez en su historia con este torneo.

Una de las grandes figuras que tuvo el cuadro marroquí a lo largo del torneo fue Othmane Maamma, joven jugador africano quien fue elegido con el balón de oro en la cita planetaria que tuvo lugar en nuestro país.

Gianluca Prestianni mirando con admiración al flamante balón de oro del Mundial Sub 20. | Foto: Photosport

El jugador habló con la prensa tras la coronación de Marruecos y le declaró su amor eterno a Chile: “Estoy muy contento. Este es el mejor país del mundo. Gracias a los hinchas chilenos, es un gran país”, dijo emocionado.

Maamma también tuvo palabras para los trasandinos, a quienes aplaudió por el gran torneo que hicieron: “Argentina es un gran equipo, por algo llegaron a la final. Ellos lo demostraron en lo que mostraron en la cancha”, agregó.

Lo cierto es que Marruecos tuvo su coronación en tierras chilenas y posiblemente nunca olviden cómo lograron unir a un país a miles de kilómetros de distancia, pero también a la totalidad del público asistente al Estadio Nacional que cantó al unísono con los marroquíes y celebraron el título africano.

A Argentina le cuesta contra el rojo en el Estadio Nacional

La última vez que Argentina disputó una final en el Estadio Nacional de Santiago y tuvo a un rival con camiseta roja, perdió. Ocurrió el 2015 en la definición de la Copa América y el día de ayer en el Mundial Sub 20 donde Marruecos derrotó a la albiceleste.