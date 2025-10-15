El Mundial sub 20 que se disputa en Chile está muy próximo a llegar a su fin, en la que cuatros equipos se encuentran en semifinales: Argentina, Colombia, Marruecos y Francia, lucharán con todo por quedarse con este anhelado título.

Esta competición ha logrado un alto impacto e interés por parte del público chileno, quien se ha acercado a los diferentes estadios para presenciar estos encuentros, algo que ha sido destacado a nivel mundial por su colorido y buen ambiente a este torneo.

Pero no todo ha sido bueno en esta competencia y así lo hizo notar la FIFA en las últimas horas, en la que le dejó una fuerte advertencia al público chileno de cara a la recta final del torneo por un motivo en particular: los cánticos contra Argentina.

En lo que han sido los duelos de la ‘Albiceleste’, la hinchada chilena ha hecho notar su desaprobación con silbidos y cánticos contra Argentina, algo que quedó muy reflejado en el último duelo ante México, en la que se generó un importante enfrentamiento entre el público.

La amenaza de FIFA al público chileno

Ante esta situación, desde la FIFA tomaron una importante decisión al respecto y dejaron una advertencia a los hinchas que dirán presente en los últimos duelos de este Mundial sub 20, en la que mediante la ticketera hicieron llegar un comunicado para frenar este tipo de acciones.

El público chileno recibe advertencia

“La fiesta de la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA Chile 2025 se vive con respeto por nuestros rivales. Dejemos fuera del estadio los cantos racistas y discriminatorios”, expresó Ticketplus en el incio de su comunicado.

Pero eso no es todo, ya que dentro de este texto lanzaron una importante advertencia a los hinchas nacionales que se vean involucrados en algún acto indebido, ya que pueden ser duramente sancionados con prohibición a los estadios.

“No arriesgue sanciones personales. Si usted participa de cantos o gritos racistas y discriminatorias arriesga una sanción de prohibición de ingreso a encuentros deportivos de fútbol por más de 4 años“, cerró.

Esta jornada será fundamental para ver como será el comportamiento de la gente, en lo que será el plato fuerte del duelo de semifinales, en la que Colombia y Argentina se verán las caras en el Estadio Nacional.