La Selección Chilena se quedó con la clasificación a octavos de final del Mundial sub-20. A pesar de haber caído ante Egipto en la última fecha de la fase de grupos, el equipo sede avanzó a la siguiente ronda de la competencia.

¿Por qué? Si bien alcanzó los mismos puntos y empató en criterios en base a goles con el combinado africano, La Roja consiguió boletos -en el segundo lugar de su tabla de posiciones- por tener menor cantidad de tarjetas amarillas.

Sin embargo, Egipto intentó que no fuera así. La delegación de dicha selección se reunió con la FIFA y le expuso sus argumentos para acceder directamente a la siguiente etapa del certamen mundialista.

Así lo reveló Felipe Correa en conversación con DSports. El gerente de selecciones nacionales de la ANFP detalló cómo fue el intento de Los Faraones ante las autoridades organizadoras.

“El reglamento tiene grados de interpretación y ellos argumentaron que teníamos el mismo puntaje. Por lo que el clasificado debía definirse entre nosotros”, comenzó destapando el dirigente.

En dicha línea, el representante del balompié nacional agregó: “Egipto intentó buscar la clasificación pese a que las reglas estaban claras sobre los criterios de desempate“.

La Roja está en octavos de final del Mundial sub-20 a pesar del reclamo de Egipto. (Créditos: Photosport)

La FIFA respondió: La Roja avanza en el Mundial sub-20

Sin embargo, a pesar del reclamo del combinado africano, el panorama no cambió. El máximo ente regidor del fútbol profesional le cerró la puerta a dicha teoría: Chile está entre los mejores.

“Fue ahí cuando el comisario del partido nos informó que éramos segundos por el criterio de tarjetas amarillas, aunque para nosotros era muy claro, pero ellos querían confirmarlo con el departamento de Data de FIFA”, comentó.

“Incluso, la tabla de posiciones del grupo ya estaba oficializada en el sitio web de FIFA“, concluyó.