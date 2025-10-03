La selección chilena clasificó de milagro a la siguiente fase del Mundial sub 20, luego de caer 1-2 ante Egipto ante un Estadio Nacional que se ilusionó con el gol inicial de la Roja.

Una vez finalizado el partido, el entrenador de La Roja, Nicolás Córdova aclaró que no quiere más problemas mediáticos con la prensa, pero volvió a tirar una frase para el bronce.

“No quiero polemizar más. Se han dicho tantas cosas, se ha escrito tanta cosa, hay tanta gente que opina… Yo solo doy mi opinión. Ustedes son periodistas y yo entrenador, obvio que tengo una visión distinta”, indicó. “Agradezcan y valoren que hay un técnico chileno como yo que habla de fútbol y con argumentos”, afirmó.

Como si esto fuera poco Córdova se refirió a la forma en que clasificó su equipo. “Es un parámetro, pero no pasamos por las tarjetas amarillas. Pasamos porque nos hicieron menos goles, quedamos equiparados con Egipto. A estas alturas es indiferente, lo claro es que para competir tenemos que armarnos desde la cabeza”, agregó.

Igualmente el entrenador confiesa que “no es un grato momento, pero siempre he puesto la cara adelante. Lo lamento por los chicos, que hicieron un buen partido, y ahora toca esperar qué es lo que viene: Rancagua o Valparaíso”.

Nicolás Córdova se refirió a la falta de gol de Juan Francisco Rossel

Nicolás Córdova apunta al mal momento de Juan Francisco Rossel

“Tuvimos innumerables ocasiones y lamentablemente nuestro ‘9’ no está en gracia. Hay que levantarlo y aprender a pasar los momentos. Los últimos 15 minutos fueron demasiado caóticos”, cerró.