La Selección Chilena Sub 20 clasificó de milagro y de la forma más insólita posible para avanzar de fase. Pese a las derrotas ante Japón y esta jornada frente a Egipto, La Roja quedó igualada en puntaje precisamente con los egipcios y con Nueva Zelanda. El fair play terminó salvando a Chile.

El equipo de Nicolás Córdova solo recibió 5 tarjetas amarillas en esta fase. Los africanos cerraron con 7. Finalmente, gracias a ese factor, La Roja logró quedar en segundo puesto y espera por su rival proveniente del grupo C (México, Brasil o España).

Juan Francisco Rossel, al debe en la delantera nacional, fue bastante autocrítico con el desempeño del “Equipo de Todos”: “Creo que tenemos que mucho por ajustar. Pasamos nosotros, pero tenemos que tener mayor concentración. Nos jugaron a la contra y nos ganaron. Tenemos que prepararnos mejor para los octavos“, declaró el jugador una vez finalizado el compromiso.

A su vez, se mostró consciente de las críticas hacia su persona: “Entiendo que me apunten a mí, pero tengo fe que se me va a abrir el arco en octavos. Lo que pasó contra Egipto ya está“.

Juan Francisco Rossel trata de ver el vaso medio lleno pese a la forma de clasificar (Foto: Andres Pina/Photosport)

“Esperemos tener un nuevo aire en la siguiente ronda. En octavos de final puede pasar cualquier cosa. No miramos a los rivales en el papel. Jugaremos de igual a igual contra quien sea“, sentenció.

¿Cuándo y contra quién jugaría La Roja Sub 20 en los octavos de final?

Ahora, la Selección Chilena deberá trasladarse hasta el Elías Figueroa de Valparaíso para jugar el próximo martes 7 de octubre a las 16:30 horas. El rival saldrá del segundo del grupo C: México, España o Brasil.