La Selección Chilena Sub 20 clasificó de milagro y de la forma más insólita posible para avanzar de fase. Pese a las derrotas ante Japón y esta jornada frente a Egipto, La Roja quedó igualada en puntaje precisamente con los egipcios y con Nueva Zelanda. El fair play terminó salvando a Chile.
El equipo de Nicolás Córdova solo recibió 5 tarjetas amarillas en esta fase. Los africanos cerraron con 7. Finalmente, gracias a ese factor, La Roja logró quedar en segundo puesto y espera por su rival proveniente del grupo C (México, Brasil o España).
Juan Francisco Rossel, al debe en la delantera nacional, fue bastante autocrítico con el desempeño del “Equipo de Todos”: “Creo que tenemos que mucho por ajustar. Pasamos nosotros, pero tenemos que tener mayor concentración. Nos jugaron a la contra y nos ganaron. Tenemos que prepararnos mejor para los octavos“, declaró el jugador una vez finalizado el compromiso.
A su vez, se mostró consciente de las críticas hacia su persona: “Entiendo que me apunten a mí, pero tengo fe que se me va a abrir el arco en octavos. Lo que pasó contra Egipto ya está“.
“Esperemos tener un nuevo aire en la siguiente ronda. En octavos de final puede pasar cualquier cosa. No miramos a los rivales en el papel. Jugaremos de igual a igual contra quien sea“, sentenció.
¿Cuándo y contra quién jugaría La Roja Sub 20 en los octavos de final?
Ahora, la Selección Chilena deberá trasladarse hasta el Elías Figueroa de Valparaíso para jugar el próximo martes 7 de octubre a las 16:30 horas. El rival saldrá del segundo del grupo C: México, España o Brasil.