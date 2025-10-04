Los más de 30 mil espectadores que acudieron al Estadio Nacional la noche del 3 de octubre se fueron del coliseo ñuñoíno con una situación extraña. Claro, La Roja sub 20 que juega el Mundial de la categoría volvió a perder, esta vez ante Egipto y en cualquier competición eso es eliminación segura.

Sin embargo, camino a casa pudieron escuchar por radio o revisando sus celulares, que milagrosamente el cuadro que dirige Nicolás Córdova seguía en competencia, y no sólo eso, que se había quedado con el segundo lugar del grupo.

En efecto, el grupo A fue tan parejo que Japón avanzó primero con puntaje perfecto (9) y dejó a tres equipos con el mismo puntaje (3), Chile, Egipto y Nueva Zelanda.

Por diferencia de gol, los de Oceanía quedaron fuera de todo, al tener -3, pero había que dirimir la segunda posición, porque tanto la Roja como los egipcios, tenían -2.

Como también estaban igualados en diferencia de goles, también lo estaban en goles a favor.

Por lo tanto, se utilizó el concepto de las tarjetas recibidas, una oda al fair play, y fue ahí donde Chile tuvo ventaja al tener una menos que Egipto, selección que echó todo a la borda precisamente en el duelo ante la Roja, donde se llenó de amarillas.

Juan Francisco Rossel tuvo una ingrata noche

¿Con quié jugará Chile en octavos de final?

La Roja sub 20 espera rival, y será el que remate en segunda posición en el grupo C, es decir, México, España o Brasil.