Los más de 30 mil espectadores que acudieron al Estadio Nacional la noche del 3 de octubre se fueron del coliseo ñuñoíno con una situación extraña. Claro, La Roja sub 20 que juega el Mundial de la categoría volvió a perder, esta vez ante Egipto y en cualquier competición eso es eliminación segura.
Sin embargo, camino a casa pudieron escuchar por radio o revisando sus celulares, que milagrosamente el cuadro que dirige Nicolás Córdova seguía en competencia, y no sólo eso, que se había quedado con el segundo lugar del grupo.
En efecto, el grupo A fue tan parejo que Japón avanzó primero con puntaje perfecto (9) y dejó a tres equipos con el mismo puntaje (3), Chile, Egipto y Nueva Zelanda.
Por diferencia de gol, los de Oceanía quedaron fuera de todo, al tener -3, pero había que dirimir la segunda posición, porque tanto la Roja como los egipcios, tenían -2.
Como también estaban igualados en diferencia de goles, también lo estaban en goles a favor.
Por lo tanto, se utilizó el concepto de las tarjetas recibidas, una oda al fair play, y fue ahí donde Chile tuvo ventaja al tener una menos que Egipto, selección que echó todo a la borda precisamente en el duelo ante la Roja, donde se llenó de amarillas.
¿Con quié jugará Chile en octavos de final?
La Roja sub 20 espera rival, y será el que remate en segunda posición en el grupo C, es decir, México, España o Brasil.