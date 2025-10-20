Siguen las repercusiones tras la dura caída de la selección de Argentina en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos. Los africanos bajaron su primera estrella a nivel juvenil tras darle un baile futbolístico a la ‘Albiceleste’ en el Estadio Nacional.

La final en Ñuñoa no estuvo exenta de polémicas, luego que el estadio entero apoyara a los marroquíes durante la final ante los dirigidos por Diego Placente, que a lo largo de la Copa del Mundo fueron fuertemente resistidos por la hinchada chilena.

Dichos abucheos y pifias generaron la reacción del plantel trasandino quienes criticaron con todo al público local. “Gracias a toda la gente que nos bancó y acompañó durante todo este mundial. El fútbol da revancha así que quédense muy tranquilos que esto es muy largo”, apuntó Gianluca Prestianni, figura de Argentina, en sus redes sociales.

Argentina no pudo coronarse campeón en Chile del Mundial Sub 20 (Photosport).

“Que Argentina vaya a llorar a donde sea…”

Uno que no quedó indiferente a la tensa relación entre chilenos y argentinos, fue el ex campeón con la U y Unión Española, Francisco Las Heras, quien en conversación con Bolavip Chile criticó la actitud de la ‘Albiceleste’.

“Los chilenos que estuvieron en contra, ninguno de ellos juega… Entonces, ¿de qué se quejan ellos de los chilenos que estuvieron en su contra? Si ellos tienen que mostrar en cancha lo que hacen y punto. Que se vengan 80 mil personas en contra no es problema de los argentinos. Se les vinieron encima todos los chilenos que había en el estadio y tenían que responder con su fútbol”, apuntó el ex integrante del Ballet Azul.

En esa línea, el exfutbolista sostuvo que “no lo hicieron y Marruecos ganó. Ahora tendrán que amargarse, porque yo creo, sinceramente, que tenían poco menos que asegurado el triunfo… Ellos de verdad tenían presupuestado que ganaban. Y eso, por supuesto, les debe haber significado algo muy doloroso”.

Finalmente, Las Heras disparó: “Lo que les queda ahora es ir a llorar a donde sea. Pero no sé a quién le van a llorar, fueron ellos los que perdieron, nadie más”.