La Selección de Argentina sufrió un duro e inesperado golpe en lo que fue la final del Mundial sub 20, en el que la ‘Albiceleste’ no pudo cumplir con su rol de favorito en este compromiso y cayó por 2-0 ante Marruecos en el Estadio Nacional.

En lo que fue el desarrollo de este partido, los hinchas argentinos mostraron su descontento contra el público chileno. ¿La razón? el apoyo a Marruecos en la final generó la indignación de muchos argentinos tanto en el estadio como en las redes, en donde hasta día de hoy se sigue con esta polémica.

Está incrementó en las últimas horas tras lo que fueron los dichos del ex jugador argentino, Oscar Ruggeri en el programa ‘F90’ de ESPN, que tuvo palabras para los hinchas chilenos tras lo que fue su apoyo a Marruecos, el cuál no le gustó para nada.

“Hay que acordarse, después los chilenos nos dicen cosas a nosotros y todos los partidos en contra, pero en contra mal, nunca nos ayudaron con equipos europeos o de otros lugares”, declaró.

Marruecos se quedó con el Mundial sub 20 | Foto: Photosport

Finalmente, Ruggeri negó cualquier tipo de nexo con el público chileno después de esta acción, en la que dejó en claro que las relaciones entre Chile y Argentina están más que quebradas tras estas acciones que se dejaron ver en el Mundial sub 20.

“Después nos dicen ‘somos hermanos’… no, no somos hermanos”, cerró.