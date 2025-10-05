El Mundial Sub 20 vivió una nueva jornada de definición en la fase de grupos el día de ayer, donde España dio el batacazo y dejó eliminado a Brasil. Eso sí, los españoles solo podrían clasificar como mejor tercero y están a la espera de la finalización de los otros grupos.

Uno que habló en el post partido fue Iker Bravo, capitán de la selección española quien conversó con ADN Radio y contó sus impresiones sobre lo que le ha dejado hasta ahora la cita mundialista en nuestro país.

“Increíble. Chile me ha gustado mucho, la gente me encanta también… ver tanta gente hoy en el estadio. Creo que éramos casi treinta mil personas y ha sido, sobre todo, muy motivante”, dijo el jugador del Udinese.

España eliminó a Brasil. | Foto: Photosport

Consultado sobre los jugadores chilenos que conoce y compartió, recordó a Alexis Sánchez y Damián Pizarro: “Me llevo muy bien con Alexis, con Damián. En el Udinese compartimos y más o menos sé cómo son”, dijo.

“Damián es un gran talento en Chile, como muchos otros que hay, y él va a trabajar, porque lo he visto desde primera persona lo que trabaja y sus resultados van a llegar”, puntualizó sobre el formado en Colo Colo.

Así las cosas, España se mantiene a la espera de otros resultados para determinar su posición final y pensar en los octavos de final del Mundial Sub 20, torneo donde Damián Pizarro fue el gran ausente por La Roja.

¿Cuándo juega La Roja?

Chile juega este martes 7 de octubre a las 5 de la tarde en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, recinto en donde tendrá que enfrentar a México por los octavos de final del Mundial Sub 20.