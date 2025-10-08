Este miércoles se siguen disputando los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025, donde ya están clasificados a la siguiente ronda España, México y Argentina. Ahora por la noche Japón y Francia buscarán seguir este camino.

El combinado nipón viene de liderar el Grupo A con puntaje perfecto, venciendo a Egipto, Chile y Nueva Zelanda, por lo que rápidamente ha sacado chapa de favorito.

Mientras que Les Bleus han dejado dudas en esta Copa del Mundo, considerando que clasificaron como uno de los cuatro mejores terceros, terminando con seis puntos en un igualado Grupo E.

El equipo europeo venció a Sudáfrica, fue goleador por Estados Unidos y finalmente hizo de las suyas ante Nueva Caledonia.

El ganador de esta llave enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Paraguay y Noruega, que juegan en paralelo en el Estadio Fiscal de Talca.

Japón fue una de las dos selecciones que clasificaron con puntaje perfecto a octavos de final. (Foto: Martin Thomas/Photosport)

¿A qué hora es el partido de Japón vs Francia?

El partido entre Japón y Francia se disputa este miércoles 8 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional de Santiago.

¿Dónde ver por TV y streming este partido del Mundial Sub 20?

Este partido será transmitido en televisión abierta a través de Chilevisión y también de forma gratuita en la señal online de este canal.

También estará en la señal de DSports (canales 610 y 1610), y en streaming por las plataformas DGO y Amazon Prime Video (pagando suscripción).