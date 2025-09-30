La Selección Chilena sub 20 sufrió un duro golpe en esta jornada por la segunda fecha del grupo A en el Mundial que se disputa en nuestro país, en la que cayó por 2-0 ante la Selección de Japón.

El equipo de Nicolás Córdova buscó competir, pero no pudo hacerle daño a los ‘Nipones’ quienes lograron quedarse con un importante triunfo que los clasifica a la próxima fase.

‘La Roja’ contó con opciones para poder marcar en este compromiso, pero al igual que la selección mayor, su impericia en el ataque, le cuesta muy caro ante un rival tan poderoso.

Ahora, la Selección Chilena se jugará el todo por el todo en lo que será en el último partido de la fase de grupos, en la que deberá verse las caras ante Egipto para lograr a la próxima ronda.

La Roja no pudo ante Japón en el Nacional | Foto: Photosport

¿Cuándo y a qué hora será el duelo entre Chile y Egipto por el Mundial sub 20?

La Selección Chilena se enfrentará por la tercera fecha del Grupo A en el Mundial sub 20 ante Egipto el viernes 3 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

¿En qué lugar está Chile en el Grupo A en el Mundial sub 20?

Con este resultado, la Selección Chilena quedó en el tercer lugar de la tabla de posiciones con tres unidades, detrás de Nueva Zelanda con tres puntos, pero que tiene mejor diferencia de gol y el puntero Japón, que tiene puntaje perfecto.