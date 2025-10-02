Este viernes la Selección Chilena cerrará su participación en la fase de grupos del Mundial Sub 20 y lo hará ante Egipto, rival africano el cual La Roja espera superar para instalarse en los octavos de final de la cita mundialista.

Como es de costumbre, la IA se anticipa a lo que pueda ocurrir frente a los egipcios y, en esta ocasión, no dudó en señalar que “Chile es el favorito para ganar el partido contra Egipto en el Mundial Sub 20, gracias a su condición de local en el Estadio Nacional de Santiago”, dijo Grok, la IA de X.

La IA deposita a La Roja en octavos de final. | Foto: Photosport

Por otro lado, la Inteligencia Artificial cree que Egipto llega golpeado al duelo frente a los chilenos y no tendrá chance alguna: “Las recientes dos caídas de Egipto deja a los africanos sin puntos y con pocas opciones de avanzar”.

“Espero un marcador ajustado como un 2-1 a favor de Chile, impulsado por el apoyo del público y la urgencia de clasificar a la siguiente ronda”, apunta sobre el resultado exacto para el compromiso de este viernes.

Además, Grok da como ganador a Japón sobre Nueva Zelanda en el partido preliminar. Esto dejaría el Grupo A con Japón como líder con 9 puntos, Chile segundo con 6 unidades, Nueva Zelanda tercero con 3 y Egipto como colista absoluto sin puntos.

El posible rival de Chile si avanza como segundo del Grupo A

En caso de que Chile avance como segundo del Grupo A, tendrá que enfrentar al segundo del Grupo C que podría ser México, Brasil o España. Marruecos, también de esa zona, aseguró su lugar como primero del grupo.