En el Estadio Nacional, la Selección de Japón quedó eliminada del Mundial Sub-20 tras caer frente a Francia en los octavos de final, en un duelo muy disputado que se decidió en los últimos minutos del tiempo extra.

A pesar de la eliminación, los jugadores japoneses lograron ganarse el cariño del público chileno durante toda su estadía en el país, gracias a su actitud respetuosa y profesional, que permitió que los aficionados conectaran con ellos más allá de los resultados.

Además, el vínculo con Chile se consolidó a través de gestos de cortesía y reconocimiento hacia los organizadores y los hinchas nacionales, dejando una imagen positiva de la selección nipona.

El emotivo mensaje del plantel de Japón a Chile

Antes de abandonar el camarín del Coloso de Ñuñoa, los nipones dejaron un mensaje escrito en una pizarra dirigido a todo el pueblo chileno: “¡Muchas gracias, Chile! Estamos muy orgullosos de vuestra cultura”.

El gesto fue compartido por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) en sus redes sociales y rápidamente se viralizó, generando miles de comentarios de hinchas y medios nacionales que destacaron la cortesía y deportividad de Japón.

El comentado mensaje de Japón en el recinto deportivo de Ñuñoa | FOTO: ANFP

Por último, este acto conmovedor deja un ejemplo de respeto y profesionalismo que trascendió el resultado deportivo, dejando una huella positiva en la memoria del Mundial Sub-20 2025.