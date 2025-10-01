Este martes 30 de septiembre, en un Estadio Nacional repleto, la Selección Chilena Sub 20 sufrió un revés en sus aspiraciones en el Mundial al caer por 2 a 0 ante un Japón tácticamente superior. El partido dejó un sabor amargo, consolidando al equipo nipón como una de las potencias del certamen.

Sin embargo, fuera de la cancha, la historia fue otra, marcada por un simpático puente cultural construido sobre la creciente influencia del animé japonés en el fútbol chileno, donde jugadores como Javier Altamirano han popularizado celebraciones de gol imitando a series como “Jujutsu Kaisen” y “Naruto”.

Esta tendencia ha creado un inesperado y simpático puente entre la cultura pop de Japón y la afición futbolística de Chile, convirtiéndose en un tema recurrente de conversación.

Rion Ichihara, capitán de Japón, se gana el cariño de Chile

El encargado de tender ese puente fue el capitán de Japón, Rion Ichihara, quien se ha transformado no solo en un líder en la cancha, sino también en un carismático embajador de su país.

Consultado por un video que se hizo viral sobre su reacción a las celebraciones de Altamirano, el capitán japonés demostró nuevamente estar al tanto de la situación. Con una sonrisa, aprovechó de aclarar su nivel de fanatismo, conectando de manera muy genuina con la cultura local.

“Me han escrito mucho sobre eso del animé. Tengo que aclarar que me gusta el animé, pero no soy tan nerd de las series”, recalcó.

Rion Ichihara celebrando su gol ante Chile | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

La simpática respuesta generó un ambiente distendido, pero fueron sus siguientes palabras las que terminaron por conquistar a la audiencia chilena. Al preguntarle por su estadía en el país durante el Mundial Sub 20, Ichihara no dudó en expresar un efusivo y sorpresivo cariño por Chile.

“Me encanta la atmosfera aquí. Yo amo Chile, muy buen estadio, amo Chile”, dejó en claro el futbolista que pertenece a las filas de RB Omiya Ardija.

Esta espontánea declaración, repetida dos veces para dar énfasis, fue ampliamente celebrada en redes sociales, donde los hinchas destacaron la humildad y buena disposición del jugador.