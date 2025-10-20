En un partidazo que quedará en el recuerdo, Marruecos se proclamó como el nuevo campeón del Mundial Sub 20 el día de ayer tras derrotar a Argentina por un claro 2-0, donde los trasandinos nunca estuvieron ni cerca del empate en su momento o después del descuento.

Grandes figuras estuvieron atentas a lo que ocurría en Ñuñoa y uno de ellos fue Arturo Vidal, quien, si bien no estuvo presente en el estadio, estuvo muy pendiente del partido entre marroquíes y argentinos.

La historia de Vidal: | Foto: Instagram

Es más, el King le dedicó una historia a Marruecos tras la obtención del título, pero eso no cayó para nada bien en los hinchas trasandinos que creen que siempre todo se trata de ellos y el resto no puede disfrutar.

Al otro lado de la cordillera le cayeron sin piedad a Arturo Vidal: “Normal, si con su país quedó fuera”, “Lo más cerca que estará Chile de un Mundial” fueron algunos de los epítetos que le dedicaron al jugador que ganó dos copas en la cara de Argentina.

Más allá de las críticas al King, lo cierto es que Marruecos ganó legítimamente la final del Mundial Sub 20 y, más allá de que en el final Argentina trató de ensuciar el partido con juego brusco, los asistentes al Estadio Nacional reconocieron el esfuerzo de los africanos para quedarse con el título mundial.

Chile y Marruecos comparten registro

Marruecos y Chile tienen una cosa en común: en las finales que jugaron contra Argentina, nunca perdieron. La Roja lo hizo el 2015 y 2016 ante los trasandinos, mientras que los marroquíes la de ayer a nivel Sub 20 ante la albiceleste.