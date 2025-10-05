La Selección Argentina sub 20 cerró de manera perfecta su participación en la fase de grupos en el Mundial que se disputa en Chile, en la que los dirigidos por Diego Placente sumaron puntaje perfecto en el Grupo D tras vencer por 1-0 a Italia en Valparaíso.

La actuación de los argentinos se ha visto empañada por lo que han tenido que vivir los pocos fanáticos que han acompañado a la sub 20 en este Mundial y es sobre el ambiente hostil que han tenido que afrontar en cada uno de sus partidos en Valparaíso.

Sobre lo que ha sido la estancia de Argentina en Chile, en las últimas horas Carina Castro, madre del crack argentino Alejo Sarco, conversó con AS Chile y habló de lo que ha sido esta situación que les ha tocado vivir en suelo chileno en este Mundial.

“Me molestaron los silbidos de los chilenos en la cancha. No nos dejaban a nosotros ni levantar las banderas, eso estuvo feo… No nos merecemos eso, todo el mundo tenía miedo incluso de venir con la camiseta de Argentina puesta”, comenzó señalando Castro.

A pesar de esto, la mamá del goleador argentino deja en claro que este ambiente hostil solo se ha creado dentro del estadio y que fuera de este, la situación es muy diferente, en la que resalta la amabilidad de los chilenos en el hotel y las calles.

El público argentino no lo ha pasado bien en Chile | Foto: Photosport

“Afuera de la cancha, en Viña y Valparaíso, la gente ha sido muy amable. Las personas en el hotel, hemos hecho amistades con los hermanos chilenos. Es la verdad, somos gente como todos”, declaró.

Finalmente, Castro no duda de que este ambiente hostil entre Chile y Argentina ha reflotado por lo que fue el reciente incidente que se vivió en la Copa Sudamericana en la llave entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile, situación que dejó tensa la relación entre ambos países.

“Todo el mundo tenía miedo ahora, nadie quería mostrar la camiseta de Argentina. Por lo menos ahora nos dimos cuenta que la seguridad funciona y que nadie nos molesta. Dentro de todo estamos felices de estar en Chile”, cerró.