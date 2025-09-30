La Selección Chilena de Nicolás Córdova no pudo ante el poderío japonés en la segunda fecha del Mundial Sub 20. Directamente de las tierras de Oliver Atom, la escuadra nipona logró su segundo triunfo y abrochó casi con seguridad su clasificación a la segunda ronda.

Luego de una revisión del VAR, el juez marroquí cobró la pena máxima a favor de los nipones a los 32′. Sin embargo, Rento Takaoka, a pesar de lanzar un buen tiro, fue tapado por el golero nacional Sebastián Mella, quien tuvo una notable reacción.

Pero la suerte no fue la misma en la segunda parte. Otra vez tras revisar el VAR luego de una tarjeta verde del cuerpo técnico de los japoneses, Ichihara no perdonó y clavó el balón hasta el fondo de la red del pórtico nacional.

Chile no se quedó atrás e intentó a como dé lugar el empate. La más cercana fue de Juan Francisco Rossel. Tras un córner favorable a La Roja, el delantero de Universidad Católica se encontró sorpresivamente con el balón tras una mala salida del portero Pisano. Sin embargo, el cabezazo se fue por poco por el parante derecho.

Yumeki Yokoyama aprovechó un grosero error del fondo chileno para arreglárselas, gambetear y batir otra vez al meta local, poniendo así el definitivo 2 a 0.

El joven delantero “Cruzado” no tuvo definitivamente su tarde. Rossel, cerca del minuto 85′, estuvo mano a mano con el meta rival, pero el atacante no quedó del todo cómodo para darle a la pelota y terminó errando su chance.

Chile deberá buscar la clasificación ante Egipto

Así las cosas, tras esta amarga derrota que, más allá del resultado dejó además a dos jugadores chilenos con preocupantes lesiones, ahora el equipo de Nicolás Córdova debe ir a buscar la clasificación en la última fecha.

El jugador de La Roja Sub 20, Emiliano Ramos, sufrió una lesión que lo sacó con gran llanto del campo de juego (Foto: Andres Pina/Photosport)

El rival de La Roja Sub 20 en la fecha 3 será Egipto, rival que ha perdido sus dos compromisos por el grupo A, primero ante Japón y esta jornada ante Nueva Zelanda.