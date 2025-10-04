Luego de la agónica clasificación de la selección chilena a los octavos de final del Mundial Sub-20, pese a caer ante Egipto en el cierre del Grupo A, este sábado el certamen juvenil continuará con una jornada decisiva que definirá el futuro de los Grupos C y D.

El día comenzará con dos partidazos: España y Brasil se enfrentarán en el Estadio Nacional desde las 17:00 horas, mientras que en paralelo, Marruecos buscará sellar su clasificación frente a México.

Más tarde, en horario estelar, será el turno del Grupo D con el esperado choque entre Argentina e Italia en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, y el duelo entre Cuba y Australia en Santiago.

Italia buscará dar la sorpresa ante una sólida Argnentina (Photosport).

Argentina vs. Italia en el Mundial Sub 20: horario y cómo ver EN VIVO

Argentina llega al duelo con puntaje perfecto (6 puntos) y buscará mantener su racha ante una Italia que, con 4 unidades, intentará dar el golpe ante el sólido equipo dirigido por Diego Placente.

El partido es clave para ambos: el líder del grupo enfrentará a uno de los mejores terceros, mientras que el segundo se cruzará con el ganador del Grupo E (Estados Unidos, Francia o Sudáfrica).

El duelo entre Argentina e Italia que se disputará en Playa Ancha, comenzará a las 20:00 horas y podrás verlo GRATIS y EN VIVO a través de Chilevisión, chilevision.cl y la app MICHV.