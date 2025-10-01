El Mundial Sub 20 que se celebra en nuestro país continúa su marcha y, aunque la Selección Chilena descansa tras haber disputado dos de sus tres partidos de la fase de grupos, la fiebre mundialista no se detiene.

La atención de este miércoles 1 de octubre se centra en la segunda fecha de los Grupos C y D, con cuatro atractivos partidos que se jugarán en el Estadio Nacional y el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

La jornada tendrá como protagonistas a las dos grandes potencias sudamericanas del torneo, Brasil y Argentina, y la buena noticia para los fanáticos es que uno de estos cruciales duelos podrá ser disfrutado de manera gratuita por televisión abierta.

¿Qué partido del Mundial Sub 20 transmite gratis CHV hoy?

El partidazo que transmitirá en vivo y en directo Chilevisión (CHV) será el choque entre la Selección de Argentina y su similar de Australia, que se disputará en el puerto de Valparaíso.

El equipo albiceleste, dirigido por Diego Placente, saltará a la cancha con la misión de conseguir una victoria que le permita asegurar de manera anticipada su clasificación a los octavos de final. Por su parte, Australia buscará dar la gran sorpresa del torneo y bajar a uno de los máximos favoritos al título.

Argentina viene de vencer a Cuba en la primera fecha del Mundial Sub 20 | FOTO: Sebastian Cisternas/Photosport

¿A qué hora es el partido que irá gratis por TV?

El encuentro entre la Selección de Argentina versus Australia será a partir de las 20:00 horas. A la misma hora, Brasil recibirá a la sorprendente selección de Marruecos en el Coloso de Ñuñoa.