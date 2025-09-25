En la previa del inicio del Mundial Sub 20 Chile 2025, la selección de Arabia Saudita que está concentrada en Talca sufrió un tremendo susto, debido a un robo en el hotel donde se hospeda el combinado asiático.

Esto ocurrió en la madrugada de este jueves 25 de septiembre en el EcoHotel de la capital del Maule, recinto que está ubicado en la intersección de la Alameda cuatro norte con 5 oriente, muy cerca del Estadio Fiscal de Talca.

Según la información entregada por el Canal 24 Horas, a eso de las 3 de la mañana un sujeto ingresó por una ventana hacia la cocina del hotel, sustrayendo algunos alimentos hasta ser sorprendido por el conserje del lugar, a quien amenazó con un arma blanca.

Desde el recinto dieron aviso a Carabineros de Chile, quienes rápidamente encontraron al individuo mayor de edad en los exteriores, procediendo a su detención.

Según el mismo medio, no habría existido vulneración de la zona que está ocupando la delegación de Arabia Saudita. Incluso, no se habrían enterado del hecho delictual hasta horas de la mañana, cuando el personal de Carabineros se presentó en el lugar para continuar con el procedimiento.

La selección de Arabia Saudita se enteró esta mañana del robo en su hotel en Talca. (Foto: Captura)

El grupo y cuándo debuta Arabia Saudita en el Mundial Sub 20

La selección de Arabia Saudita es parte del Grupo F del Mundial Sub 20, que comparte junto a Colombia, Noruega y Nigeria.

El debut de los ‘Halcones Verdes’ está agendado para el lunes 29 de septiembre a las 20:00 horas contra los cafetaleros en el Estadio Fiscal de Talca.