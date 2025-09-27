Este sábado 27 de septiembre se dará finalmente el vamos a la cita planetaria que se llevará a cabo en nuestro país. Los ojos del planeta fútbol se posarán unos instantes en Chile, debido al Mundial Sub 20 donde los del Nico Córdova tratarán de sacar el máximo partido a su localía.

Pasaron casi cuatro décadas para que se volviera a realizar un mundial de la categoría en este territorio. El último fue a nivel Sub 17 y se realizó en 2015, es decir hace ya diez años (sí, mismo año en que albergamos y ganamos la Copa América).

Pero a pesar de toda ilusión, el “Equipo de Todos” es consciente de que también pese a la localía no es el favorito para alzar el trofeo mundial. De hecho, en el Sudamericano, La Roja quedó en último lugar y, de no ser por ser anfitrión, no habríamos obtenido el cupo a la cita planetaria.

Las selecciones más caras ¿Favoritas para ganar el Mundial?

Si de favoritismo hablamos, los nombres no son muy novedosos, salvo por ahí México que en varias oportunidades en los últimos años ha tenido algo que decir a nivel juvenil.

Los grandes favoritos son básicamente los grandes de siempre: Brasil, Argentina, Italia, Francia, España. De hecho, todas ellas aparecen también en el top ten de las selecciones más caras del certamen.

Chile es la undécima selección más cara del certamen. Su valor es muy inferior a la número 1.

El podio está armado de esta forma: Argentina posee la plantilla más cara con 53,90 millones de euros, de cerca le sigue Brasil avaluada en 35,20 millones de euros y luego por México con 35,20 millones de euros.

¿Y La Roja? fuera del top ten, precisamente ocupa el onceavo puesto. El actual valor de mercado de la Selección Chilena Sub 20 es de 8,15 millones de Euros, siendo Lautaro Millán el más caro de la plantilla (2,5 millones).

El top ten de las selecciones más caras del Mundial Sub 20

1. Argentina – 53,90 mill €

2. Brasil – 35,20 mill €

3. México – 35,20 mill €

4. España – 35,15 mill €

5. Estados Unidos – 17,75 mill €

6. Paraguay – 15,53 mill €

7. Italia – 13,50 mill €

8. Francia – 10,13 mill €

9. Colombia – 9,65 mill €

10. Marruecos – 8,55 mill €